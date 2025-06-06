العقوبة المتوقعة على فتاة ادعت اختطافها بغية تحقيق مشاهدات على التيك توك

تضليل للرأي العام وأخبار كاذبة قصدت فتاة نشرها عبر مقطع فيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم مدعية أنها نجت من محاولة سائق توك توك اختطافها.



وفي هذا الإطار، شرحت مصادر قضائية العقوبة المرجح توقيعها علي المتهمة وقالت إنها تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم الاجتماعي.



وأضافت المصادر أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.



تكدير السلم الاجتماعي

وأضافت المصادر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.



كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، زعمت خلاله إحدى الفتيات تعرضها لمحاولة اختطاف أثناء استقلالها مركبة "توك توك" بمحافظة الفيوم.



وتضمن المنشور المتداول ادعاء الفتاة، التي ظهرت مصابة بسحجات في يدها، أنها استقلت "توك توك"، واستوقفته سيدة للركوب معها، ولاحظت أن بحوزتها "حقنة"، ما دفعها للشك ومحاولة النزول أكثر من مرة، إلا أن السائق لم يستجب، فقفزت من المركبة وهي تسير.

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم.. والداخلية تكشف الحقيقة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد الفتاة القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة إبشواي بالفيوم



وباستدعائها وسؤالها، قررت أنها تضررت من قائد التوك توك والراكبة الأخرى لاعتقادها بمحاولتهما تخديرها.

وعلى الفور، تم تحديد وضبط المشكو في حقهما، وهما: قائد مركبة "توك توك"، سيدة "ربة منزل" – مقيمان بالفيوم.

وبسؤالهما، أنكرا الواقعة، وأكدا أن الفتاة ألقت بنفسها من المركبة أثناء سيرها دون تدخل منهما.

وبمواجهة الفتاة، أقرت بقيامها بنشر الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، دون وقوع أي محاولة اختطاف فعلية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لادعائها الكاذب وتضليل الرأي العام.

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