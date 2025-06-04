الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

تشغيل قطار جديد اليوم استعدادا لعيد الأضحى

قطار
قطار

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، تشغيل قطارات وتعديل بعض المواعيد بداية من اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 لخدمة الركاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

على صعيد آخر شكلت  الهيئة القومية للسكك الحديدية،  فريق متابعة من الآن وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يعمل على عدد من الاتجاهات منها متابعة حركة بيع التذاكر ومتابعة التشغيل  ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

متابعة وزير النقل لتشغيل السكك الحديدية

وشدد وزير النقل الفريق كامل الوزير على إعداد تقرير يومي عن التشغيل يتم تقديمه له لمتابعة تشغيل القطارات ومستوى الخدمات وما تواجهه السكك الحديدية من تحديات على مستوى التشغيل.

وقررت الهيئة تشغيل قطار تالجو إضافي رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان اليوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالي.

تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946 (ثانية مكيفة) القاهرة / أسوان 


كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946 (ثانية مكيفة) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط (وقفة عيد الأضحى المبارك) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلي قبل صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15.

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