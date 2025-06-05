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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيدة أجنبية في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة هاتف محمول من سيدة أجنبية بأسلوب "الخطف" في منطقة النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيق.


خطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالنزهة 


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (شخصين)، بتهمة سرقة هاتف محمول من (إحدى السيدات " تحمل جنسية إحدى الدول ") بأسلوب "الخطف".


وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليها لمواجهتها بالمتهمين وتسلم المسروقات.

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