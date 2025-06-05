الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مؤلف Better Call Saul يستعد لمسلسل جديد من إنتاج شبكة FX

بيتر جولد، فيتو
بيتر جولد، فيتو

يستعد الكاتب الشهير بيتر جولد، المشارك في تأليف المسلسل الأسطوري Better Call Saul، لإخراج وكتابة مسلسل جديد، سيحمل اسم Disinherited.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن بيتر كتب بالفعل حلقة تجريبية لمسلسل جريمة جديد بعنوان Disinherited، سيكون من إنتاج شبكة FX، علي أن يجسد دور البطولة في المسلسل الجديد، كلا من الممثلة فيكتوريا بيدريتي، وكييرا ألين.

ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل الجديد، حول أخوات متهورات يبحثون عن ثروة، تخص عصابة شهيرة، مدفونة منذ فترة طويلة.

مخرج Better Call Saul يعلق على تسجيل المسلسل رقما قياسيا في خسائر الإيمي

في سياق متصل، علق ساخرًا مخرج ومنتج مسلسل Better Call Saul، المخرج توماس شنوز، على خبر تسجيل المسلسل لرقم قياسي في جوائز الإيمي، بخسارة 53 ترشيح بدون أي فوز قائلا: “ نعم، لقد فعلناها”.

Better Call Saul الخاسر الأكبر في حفل توزيع جوائز الإيمي

وانتهى مؤخرا مشوار مسلسل Better Call Saul، في حفلات الأيمي، بعد ٧ سنوات من ترشحه للعديد من الجوائز.

وفقد مسلسل Better Call Saul، الأمل الأخير له في الفوز بأي جائرة إيمي، بعد انتهاد حفل الإيمي الـ ٧٥ منذ قليل، ليكون بذلك الخاسر الأكبر في حفل الإيمي.

وفشل مسلسل Better Call Saul، خلال سبعة أعوام من عرضه، وترشحه لـ53 جائزة إيمي، عن فئات مختلفة، في الفوز بأي جائزة، ليكون محصلة المسلسل الشهير في حفلات الإيمي، هي صفر.

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Better Call Saul Better Call Saul الايمي كاتب Better

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