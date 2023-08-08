الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ريا سيهورن تفوز بجائزة أفضل ممثلة من جمعية نُقاد التلفزيون لعام ٢٠٢٣

ريا سيهورن، فيتو
ريا سيهورن، فيتو

BETTER CALL SAUL، فازت النجمة ريا سيهورن، بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي لهذا العام، من جميعة نُقاد التلفزيون في أمريكا، وذلك عن أدائها في الموسم الأخير من مسلسل Better Call Saul.

تقييمات الموسم الأخير لمسلسل BETTER CALL SAUL 

حصل الموسم الأخير من مسلسل BETTER CALL SAUL  على نسبة 99% بعد 140 مراجعة نقدية علي موقع التقييمات الأشهر Rottentomatoes، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة منذ ساعات على شبكة AMC.

فيما طرح بوستر جديد وخاص للحلقة الأخيرة من مسلسل Better Call Saul، وحمل البوستر الجديد عنوان Saul gone، بمعني رحيل Saul للأبد وهو اسم بطل المسلسل الذي اختتم أخر حلقاته بعد مرور ٦ مواسم عرضت علي مدار ٦ أعوام.

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سر شخصية جاس فرينج

في سياق متصل كشف كتّاب مسلسل 'Better Call Saul' الشهير أن شخصية "جاس فرينج" والتي يجسدها الممثل جيانكارلو إسبوزيتو، هي شخصية مثلية الجنس، وذلك بعد عرض ٥ مواسم اختلف الجمهور فيها حول الهوية الجنسية للشخصية الغامضة.

ويأتي إعلان كتاب مسلسل 'Better Call Saul' عن مثلية شخصية جاس فرينج، بالتزامن مع عرض حلقات الموسم الأخير من المسلسل الذي حقق نجاحا كبير ومشاهدات عالية.

حصل الموسم السادس والأخير من مسلسل Better Call Saul على تقييم بنسبة 94% من موقع "Metacritic".

فيما حصل بطل مسلسل Better Call Saul "بوب أودينكيرك" على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود، وذلك تقديرا لنجاحاته وما قدمه للفن، وجاء ذلك قبل أيام قليلة من عرض الموسم الأخير من المسلسل الشهير Better Call Saul ، الذي ينتظر مشاهدته الملايين حول العالم.

براين كرانستون وآرون بول

في مفاجأة سارة لملايين المشاهدين ومحبي المسلسل الأسطوري Breaking Bad، شارك كلا من النجمين براين كرانستون وآرون بول في الموسم الأخير من Better Call Saul.

وطرحت مؤخرا شبكة  AMC  الموسم السادس والأخير من مسلسل Better Call Saul، الذي حصل مؤخرا على تقييم 100% بعد ست مراجعات نقدية من موقع "Rotten Tomatoes"، وكانت شبكة AMC  أصدرت ترلير دعائي للموسم السادس قبل عرضه  مدته  دقيقة و54 ثانية.

الموسم السادس والأخير

وتكون الموسم السادس من مسلسل الإثارة والتشويق Better Call Saul من 13 حلقة، طرحت على جزأين، الأول صدر حلقاته 18 أبريل الماضي، وتكون من 7 حلقات، فيما طرح الجزء الثانى من الموسم السادس من المسلسل في 11 يوليو ٢٠٢٣ ويتكون من 6 حلقات.

 Better Call Saul

 Better Call Saul مسلسل تشوقي وإثاري بدء عرضه على شاشات التليفزيون عبر شبكة AMC، في شهر فبراير عام 2015، وهو مشتق في الأساس من مسلسل Breaking Bad، الذي صنف من أعظم المسلسلات في تاريخ التلفزيون علي الإطلاق.

Better Call Saul  من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد، وتكون الموسم الأول من المسلسل من 10 حلقات، وبعد نجاحه، أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016،  المواسم الأولى من المسلسل شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الأخير من المسلسل، والمسلسل من بطولة النجم بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.

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