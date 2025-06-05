الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مسلم يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "سوء اختيار"

مسلم
مسلم

نجح المطرب الشاب مسلم، في تصدر تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، وذلك بأغنيته الجديدة "سوء اختيار" الذي طرحها عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. 

تفاصيل أغنية مسلم الجديدة

في هذا السياق، تصدر مسلم التريند الثالث بأغنية "سوء اختيار"، وذلك بعد أن حقق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة في يوم من طرحها. 

الأغنية من كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقي إسلام شوقي. 

ويقدم مسلم في أغنية "سوء اختيار" طابعًا دراميًا، يعبر من خلاله عن ندمه وحزنه الشديدين، ومعاناته في الحب بعد اكتشافه حقيقة الخداع وعدم صدق المشاعر. 

وتُعد هذه الأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتأتي استكمالًا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها، بدايةً من أغنية "غُمّة" التي طرحها في فبراير الماضي، وكانت الأغنية الدعائية والترويجية لفيلم "درويلة". 

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الأغنية الدعائية أغنية سوء اختيار البومه الجديد المطرب الشاب مسلم عبد الرحمن

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