انتصار زوجة بيومي فؤاد ضمن أحداث "آخر راجل في العالم"

تشارك الفنانة انتصار ضمن أحداث فيلم آخر راجل في العالم، وتلعب شخصية زوجة بيومي فؤاد، وتظل تبحث عنه بعد اختفائه ضمن أحداث العمل إلى أن تصل لآخر راجل في العالم.

وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم “آخر راجل في العالم” البوستر الرسمي للعمل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

فيلم آخر راجل في العالم

فيلم آخر راجل في العالم، من نوعية كوميدي فانتازيا وتدور أحداثه حول تعويذة فرعونية، تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى كمال، الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو آخر رجل في العالم، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.

أبطال فيلم آخر راجل في العالم

الفيلم من بطولة أيمن منصور ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي.

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