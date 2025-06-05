الخميس 05 يونيو 2025
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دين ودنيا

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

دعاء يوم عرفة، فيتو
دعاء يوم عرفة، فيتو

حين تشرق شمس يوم عرفة، تشرق معها أبواب السماء، وتتهيأ الأرواح للحديث الخالص مع الله، في يوم هو من أحب الأيام إليه، وأقربها لقبول الدعاء.

ففي هذا اليوم المبارك، تلتقي دموع الحجاج على صعيد عرفات مع دعوات الملايين من المسلمين في بقاع الأرض، ترفعها القلوب قبل الألسنة، بكل رجاء، وخشوع، ويقين.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأدعية المأثورة في يوم عرفة، ونستعرض دعاء النبي ﷺ، وأدعية تجمع بين التوحيد والرجاء، وبين الاستغفار والطمع في عفوٍ لا ينفد.

 

دعاء النبي في يوم عرفة 


وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وعن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

 

دعاء يوم عرفة مكتوب


“اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف عنه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل عنه القريب والبعيد، ويشمت به العدو، وتعنيني فيه الأمور، أنزلته بك وشكوته إليك راغبا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حاجة، ومنتهى كل رغبة، فلك الحمد كثيرا، ولك المن فاضل”.

“اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي ؛ إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجا”.

أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة 

 

- اللَهمَ اهدني فيمن هدَيت، وَعافني فيمن عافَيت، وَتولَني فيمن تولَيت.‎

- سهل لنا أمورنا بالخير والبركة اللهم ارزقنا حلال الدنيا وخير الآخرة.
- اللهم أصلح أحوالنا وثبتنا على دينك وصلاتك، وافتح لنا بابًا من أبواب الجنة.

- يا إلهي وسعت رحمتك كل شئ أشرح صدورنا بالتقوى والعافية، وصُالح الحال.

- اللهم أرزقنا العفو والعافية، ولا تحرمنا من عفوك وفضلك علينا يا أرحم الراحمين.

- اللهم أبعد عنا يا الله شر الحاسدين ومكر الماكرين وبارك لنا في صحتنا وحالنا ومالنا وأولادنا.


- ياغفور يا رحمن أرزقنا الطاعة والخير والثبات على العقائد الإسلامية، والأمور الذي هدانا الله لها.

- ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

- لبيك اللهم عفوا وعافية لبيك اللهم إجابة بعد إجابة لبيك رضا وحسن خاتمه لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيًا.

- اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، فإننا نستعين بك ونتوكل عليك في مشقتنا، وأرزقنا من جميل الخير وارزقه وعفوه.

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