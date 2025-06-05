تعرف على مشوار الزمالك وبيراميدز في كأس مصر قبل صدام النهائي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، بعد مشوار حافل لكل فريق في البطولة.

بداية قوية في الدور الأول

استهل الزمالك مشواره في الدور الأول بالفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين دون رد، بينما حقق بيراميدز انتصارًا مريحًا على المنصورة بثلاثية نظيفة، ليؤكدا مبكرًا جاهزيتهما للمنافسة على اللقب.

عبور صعب للدور الثاني

في الدور الثاني، واجه الزمالك تحديًا من مودرن سبورت لكنه حسم المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، في حين واصل بيراميدز أداءه القوي وتفوق على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

مهرجان أهداف في ربع النهائي

ربع النهائي شهد إثارة كبيرة، حيث تغلب الزمالك على سموحة بنتيجة 4-2، في مباراة هجومية مفتوحة، فيما فاز بيراميدز على إنبي بنتيجة 2-1 ليحجز مقعده في نصف النهائي.

نصف نهائي حاسم

في نصف النهائي، أطاح الزمالك بسيراميكا كليوباترا بعد الفوز 2-1، بينما قدم بيراميدز عرضًا قويًا واكتسح البنك الأهلي برباعية نظيفة، ليضرب الفريقان موعدًا ناريًا في النهائي المرتقب الليلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.