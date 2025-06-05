الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

تعرف على مشوار الزمالك وبيراميدز في كأس مصر قبل صدام النهائي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، بعد مشوار حافل لكل فريق في البطولة.

بداية قوية في الدور الأول

استهل الزمالك مشواره في الدور الأول بالفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين دون رد، بينما حقق بيراميدز انتصارًا مريحًا على المنصورة بثلاثية نظيفة، ليؤكدا مبكرًا جاهزيتهما للمنافسة على اللقب.

عبور صعب للدور الثاني

في الدور الثاني، واجه الزمالك تحديًا من مودرن سبورت لكنه حسم المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، في حين واصل بيراميدز أداءه القوي وتفوق على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

مهرجان أهداف في ربع النهائي

ربع النهائي شهد إثارة كبيرة، حيث تغلب الزمالك على سموحة بنتيجة 4-2، في مباراة هجومية مفتوحة، فيما فاز بيراميدز على إنبي بنتيجة 2-1 ليحجز مقعده في نصف النهائي.

نصف نهائي حاسم

في نصف النهائي، أطاح الزمالك بسيراميكا كليوباترا بعد الفوز 2-1، بينما قدم بيراميدز عرضًا قويًا واكتسح البنك الأهلي برباعية نظيفة، ليضرب الفريقان موعدًا ناريًا في النهائي المرتقب الليلة

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