قبل لقاء الليلة، تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

يترقّب عشاق الكرة المصرية مواجهة نارية تجمع بين الزمالك وبيراميدز، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر.

مباراة تُعد بمثابة صراع متجدد بين الفريقين بعد سلسلة من اللقاءات المثيرة في نسخ سابقة من البطولة.

نهائي 2019.. الزمالك يضرب بثلاثية

التقى الزمالك وبيراميدز لأول مرة في نهائي كأس مصر موسم 2018-2019، وتمكن الفارس الأبيض من حسم المواجهة بثلاثية نظيفة في واحدة من أقوى عروضه، ليتوج باللقب على حساب الفريق السماوي.

ضربات الترجيح تحسم نصف النهائي مرتين

في نصف نهائي موسم 2021-2022، انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن ينجح بيراميدز في التأهل إلى النهائي عبر ركلات الترجيح. لكن الزمالك رد في النسخة التالية، 2022-2023، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3، وحسمها الأبيض بركلات الترجيح أيضًا.

مواجهة مصيرية جديدة

النهائي المنتظر اليوم هو الرابع بين الفريقين في بطولة الكأس، ويأمل الزمالك في تعزيز تفوقه، بينما يسعى بيراميدز لتحقيق لقبه الأول في المسابقة وكسر عقدة النهائيات.

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