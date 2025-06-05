التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حاسمة أمام بيراميدز، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر.

ويتوقع أن يعتمد أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك على تشكيلة تجمع بين عناصر الخبرة والحيوية، من أجل تحقيق اللقب الغالي.

صبحي في حراسة العرين

من المنتظر أن يتولى محمد صبحي حراسة مرمى الزمالك، في ظل تألقه اللافت مؤخرًا، وثقة الجهاز الفني في قدراته خلال المباريات الكبرى.

رباعي دفاعي يقوده الونش

في خط الدفاع، يتوقع أن يبدأ الزمالك بكل من أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، ومحمود حمدي “الونش” وحسام عبد المجيد كقلبي دفاع، مع عمر جابر في مركز الظهير الأيمن، لتأمين الخط الخلفي أمام هجوم بيراميدز.

وسط ميدان متعدد الأدوار

خط الوسط سيضم نبيل عماد “دونجا” كلاعب ارتكاز دفاعي، بجانب محمد شحاتة، مع وجود عبد الله السعيد كصانع ألعاب، وأحمد عبد الرحيم “إيشو” كعنصر شاب يمنح الفريق حيوية إضافية.

ثنائي هجومي بقيادة الجزيري

أما في الخط الأمامي، فيقود الهجوم التونسي سيف الدين الجزيري، ويعاونه حسام أشرف، في محاولة لضرب دفاع بيراميدز واستغلال المساحات.

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