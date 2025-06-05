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رياضة

الزمالك يتفوق تاريخيا على بيراميدز قبل مواجهة نهائي كأس مصر

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء يسعى فيه الأبيض لحصد لقب جديد وتعويض إخفاقات الموسم.

22 مواجهة سابقة.. الكفة تميل للزمالك

تاريخيًا، التقى الزمالك مع بيراميدز في 22 مواجهة سابقة بمختلف البطولات، كانت الغلبة فيها للفريق الأبيض.

حقق الزمالك الفوز في 10 مباريات، مقابل 3 انتصارات فقط لبيراميدز، بينما انتهت 9 مواجهات بالتعادل.

تفوق هجومي للزمالك

نجح لاعبو الزمالك في تسجيل 35 هدفًا في شباك بيراميدز خلال تلك المواجهات، في حين استقبلت شباكهم 22 هدفًا فقط.

ويُظهر هذا الفارق قوة الخط الهجومي للزمالك في مواجهاته المباشرة مع الفريق السماوي، إلى جانب الصلابة الدفاعية نسبيًا.

مواجهة مصيرية

تكتسب المباراة المرتقبة اليوم طابعًا خاصًا، كونها نهائي بطولة كبرى، فضلًا عن التنافس القوي بين الفريقين في السنوات الأخيرة.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقبه الـ29 في كأس مصر، بينما يطمح بيراميدز في حصد أول لقب كبير في تاريخه

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