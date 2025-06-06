لأصحاب المعاشات، المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل حتى 18 يونيو الجاري.

والطرح يضم عددًا من المدن الجديدة والمحافظات والشق بمساحات تتراوح ما بين 90 - 120 مترًا مربعًا، بنظام التمويل العقاري والأقساط حتى 20 سنة.

ونستعرض المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات لحجز شقق سكن لكل المصريين:

- إيصــال شــراء كراسة الشروط وإيصال ســداد مقــدم الحجز.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة.

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

-. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

-. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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