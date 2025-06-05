اعترافات تفصيلية لمتهمين تخصصا في سرقة الشقق بالأميرية

أدلى عاطلان تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة الأميرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأميرية.

وقال المتهمان إنهما ينتظران إلى بعد الواحدة صباحًا ويختارون الشقق التي يكون أصحابها مغتربين أو مسافرين.

وأضافا أنهما يقوما باقتحام الشقة عقب كسر الباب وسرقة ما بداخلها، مشيرين إلى أنهم ارتكبوا 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتحصلوا على مسروقات بقيمة 100 ألف جنيه.

سرقة المساكن بالأميرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الأميرية يفيد بضبط شخصين "لهما معلومات جنائية")، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهما "سيئة النية" (ربة منزل – مقيمة بمحافظة القليوبية)، وتم ضبطها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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