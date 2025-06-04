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رياضة

4 لاعبين يغادرون آرسنال أحدهم على رادار برشلونة

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

استقر نادي آرسنال الإنجليزي على رحيل الثلاثي جورجينيو وكيران تيرني ورحيم سترلينج، في 30 يونيو الجاري عندما تنتهي عقودهم الحالية.

الوجهة القادمة لـ ثلاثي آرسنال بعد مغادرتهم

ومن المقرر أن ينضم جورجينيو لاعب خط الوسط الإيطالي إلى نادي فلامنجو هذا الصيف، بينما أبدى نادي سلتيك في وقت سابق اهتمامه بضم لاعبه السابق تيرني. من ناحية أخرى، يعود سترلينج إلى ناديه الأصلي تشيلسي بعد انتهاء إعارته.

توماس بارتي مطلوب في برشلونة 

كشف آرسنال أيضًا أنه يجري مفاوضات جديدة بشأن عقد لاعب خط الوسط الغاني توماس بارتي، الذي سيصبح أيضًا لاعبًا حرًا في 30 يونيو.

و ذكرت صحيفة "ميرور" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن برشلونة أبدى اهتمامًا باللاعب الغاني الدولي، حيث يُعرف عن هانز فليك مدرب البارسا أنه معجب باللاعب.

بالإضافة إلى النجوم الثلاثة والحارس نيتو، سيغادر ملعب الإمارات لاعبون شباب مثل ناثان بتلر أويديجي، ريس كليرمونت، خايون إدواردز، جاكاي فيشر، روماري فورد، جيمي جاور، جاك هنري-فرانسيس، ماكس كوتشينسكي، صلاح الدين أولاد ماند، إسماعيل أولاد ماند، بريان أوكونكو، إليان كيسادا-ثورن وزكريا شعيب.

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