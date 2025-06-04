الثقافة الفلسطينية تؤكد أهمية تسجيل عناصر التراث الثقافي

التقى وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان مع عدد من المؤسسات والخبراء والأفراد المعنيين بالتراث الثقافي غير المادي، لمناقشة تسجيل عناصر خاصة بدولة فلسطين على القائمة التمثيلية اليونسكو.

التراث الثقافى الفلسطيني

وأكد الوزير حمدان أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تعزيز ملفات الثقافية وتسجيل عناصر التراث الثقافي الخاصة بفلسطين، وذلك ضمن الجهود المستمرة لصون وتوثيق تراث فلسطين الثقافي دوليًا، مضيفًا أن إدراج هذه العناصر على القوائم التمثيلية في اليونسكو أمرٌ هامٌ كونه يعد أحد الوسائل لتثبيت الهوية والرواية الفلسطينية وصون التراث الثقافي الفلسطيني وتعزيز حضور التراث الثقافي الفلسطيني على المستوى الدولي والمحلي.

وأضاف الوزير حمدان أن المجتمع المحلي من مؤسسات وأفراد وخبراء هم شركاء أساسيون في اختيار العناصر المرشحة للقوائم العربية والعالمية، من خلال مشاركتهم في تحديث اللائحة الوطنية التمثيلية لعناصر التراث الثقافي غير المادي.

وأشار حمدان أن العديد من العناصر التراثية قد أدرجت على قوائم الإيسسكو وقوائم اليونسكو وكان آخرها إدراج الصابون النابلسي على قائمة اليونسكو وتم تقديم ملف كعك القدس للإدراج على القائمة في العام المقبل.

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