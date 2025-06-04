رونالدو يقود تشكيل البرتغال ضد ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل مواجهة ألمانيا، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز آرينا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

شهد تشكيل منتخب البرتغال تواجد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، في خط الهجوم بجوار الثنائي بيدرو نيتو وفرانسيسكو ترينكاو.

تشكيل منتخب البرتغال ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

وجاء تشكيل منتخب البرتغال ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع ديوجو دالوت، روبن دياز، جونسالو إيناسيو، نونو مينديز

خط الوسط: برناردو سيلفا، فيتينيا، برونو فرنانديز

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، فرانسيسكو ترينكاو

تشكيل ألمانيا أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

وجاء تشكيل ألمانيا أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، روبن كوخ، فالديمار أنطون، ماكسيمليان ميتيلستاد.

خط الوسط: ألكساندر بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: ليروي ساني، نيك فولتماد.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على منتخب إيطاليا بنتيجة 5/4 في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

بينما تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ذاته عقب الفوز بنتيجة 5/3 في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة، سيلاقي المتأهل من مواجهة إسبانيا وفرنسا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، الأحد المقبل، على ملعب "أليانز أرينا".

موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا سيلتقي نظيره البرتغال، اليوم الأربعاء ، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة ألمانيا والبرتغال، بالفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم 8 يونيو الجاري، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

الخاسران من المباراتين، سيلتقيان في مواجهة حسم المركز الثالث والرابع، يوم الأحد الموافق 8 يونيو، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

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