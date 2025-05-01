الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

موعد صرف إعانات «بيت الزكاة والصدقات» لشهر مايو للمستحقين في المحافظات

بيت الزكاة والصدقات،
بيت الزكاة والصدقات، فيتو

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر مايو بدءً من يوم الأحد المقبل.

موعد صرف إعانات شهر مايو من بيت الزكاة والصدقات 

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 1 من مايو 2025م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر مايو، سيكون متاحًا في كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في كل المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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