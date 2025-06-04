الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منافس الأحمر، نجم أهلي جدة ينضم إلى بورتو البرتغالي قبل كأس العالم للأندية

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

أنهى نادي بورتو البرتغالي تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا، قادمًا من صفوف أهلي جدة السعودي، في صفقة تُعد من أبرز انتقالات الصيف في الكرة الأوروبية.

ويلعب بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

بورتو ينعي صفقة فيجا نجم أهلي جدة 

وذكرت تقارير صحفية عدة في الأيام الماضية اهتمام بورتو بضم فيجا، لتدعيم صفوفه استعدادًا لمشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الأربعاء، أن الصفقة قد حُسمت بالفعل، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين النادي البرتغالي ونظيره السعودي، وكذلك مع اللاعب.

وأشار رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن رئيس بورتو، أندريه فيلاش بواش، لعب دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة، التي بلغت قيمتها 15 مليون يورو، إلى جانب بعض الحوافز الإضافية.

وأوضح أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية قريبًا، تمهيدًا لإتمام انتقاله بشكل رسمي.

وكان جابري فيجا قد انضم إلى الأهلي صيف 2023، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني، وساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورتو البرتغالي أهلي جدة فيجا بورتو كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

تضم 28 لاعبا على رأسهم زيزو، ننفرد بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

3 فرق عربية تتذوق اللقب القاري لأول مرة.. بيراميدز أحدث المتوجين بدوري أبطال إفريقيا.. أهلي جدة بطلا لكأس النخبة، والشارقة يفوز بدوري آسيا 2.. باريس سان جيرمان الأبرز

منافس الأهلي في مونديال الأندية، أزمة سوء سلوك تضرب صفوف بورتو البرتغالي

الأكثر قراءة

تضم 28 لاعبا على رأسهم زيزو، ننفرد بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

عودة التضخم!

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

اتحاد الكرة يخطر الزمالك رسميا بموعد انتهاء عقد زيزو (مستند)

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بسداد الديون ورزق قادم

غرفة عمليات مكثفة بمديرية أوقاف سوهاج لمتابعة تنسيقات صلاة عيد الأضحى

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

المزيد
الجريدة الرسمية