منافس الأحمر، نجم أهلي جدة ينضم إلى بورتو البرتغالي قبل كأس العالم للأندية

أنهى نادي بورتو البرتغالي تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا، قادمًا من صفوف أهلي جدة السعودي، في صفقة تُعد من أبرز انتقالات الصيف في الكرة الأوروبية.

ويلعب بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

بورتو ينعي صفقة فيجا نجم أهلي جدة

وذكرت تقارير صحفية عدة في الأيام الماضية اهتمام بورتو بضم فيجا، لتدعيم صفوفه استعدادًا لمشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الأربعاء، أن الصفقة قد حُسمت بالفعل، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين النادي البرتغالي ونظيره السعودي، وكذلك مع اللاعب.

وأشار رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن رئيس بورتو، أندريه فيلاش بواش، لعب دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة، التي بلغت قيمتها 15 مليون يورو، إلى جانب بعض الحوافز الإضافية.

وأوضح أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية قريبًا، تمهيدًا لإتمام انتقاله بشكل رسمي.

وكان جابري فيجا قد انضم إلى الأهلي صيف 2023، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني، وساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه.

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