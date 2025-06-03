الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء مع شيوخ وعواقل مطروح

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءً موسعًا ضم عدد من شيوخ وعواقل وعمد ونواب محافظة مطروح انطلاقًا من الدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة لتعميق أواصر الترابط مع أبناء المحافظات الحدودية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لتلبية مطالب أبناء محافظة مطروح فى مختلف القطاعات، فضلًا عن عرض آخر المستجدات لتنفيذ خطط التنمية الشاملة والتي تتم بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

 دعم جهود أجهزة الدولة

 

وخلال اللقاء نقل اللواء أ ح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لأبناء المحافظات الحدودية للمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم  .

تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية

 

من جانبهم أشار الحضور إلى أهمية تلك اللقاءات التى تعزز العلاقة الوطيدة بين أبناء محافطة مطروح وقواتهم المسلحة، معربين عن تقديرهم لجهود المنطقة الغربية العسكرية فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة، فضلًا عن دورها فى حماية الاتجاه الاستراتيجي الغربى.

وفى سياق متصل نظمت المنطقة الغربية العسكرية مؤتمرًا بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمناقشة سبل تنسيق الجهود والعمل المشترك بين كافة الجهات لدعم ركائز الأمن والاستقرار على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وتحقيق آمال وتطلعات أبناء مطروح.

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