أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4-6-2025

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

406 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

355 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

304 ريالات للبيع

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين أميركا والصين، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، في وقت ساهم فيه ضعف الدولار الأميركي في تعزيز مكاسب المعدن النفيس.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3353.45 دولارًا للأونصة، كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3378.60 دولارًا.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 34.59 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 1079.62 دولارًا، فيما استقر البلاديوم عند 1009.94 دولارًا.

ويُعتبر الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يلجأ إليه المستثمرون لحماية أصولهم من تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم.

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