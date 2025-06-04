وفد هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد الأرشيف الإلكترونى بجهاز القرى السياحية

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القري السياحية، اللواء أيمن القاضي رئيس الإدارة المركزية للأمن وإزالة التعديات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أيمن شطا مدير إدارة الأمن بالهيئة، والمهندس مصطفي عبد العزيز، والوفد المشرف على الأرشيف الإلكتروني، خلال جولتهم التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات والإدارات المختلفة بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،ومعاينة الأرشيف الإلكتروني بجهاز القرى السياحية.

أوضح رئيس الجهاز أن الوفد استهل زيارته بمتابعة سير العمل بأعمال الأرشيف الإلكتروني.

استبدال الأرشيف الورقي التقليدي بنسخ رقمية

أضاف رئيس الجهاز أن نظام إدارة الأرشفة الإلكترونية هو نظام متطور مصمم خصيصًا لإدارة الوثائق الرقمية بطريقة آمنة، حيث يهدف إلى تسهيل عملية التحول الرقمي للمؤسسات من خلال استبدال الأرشيف الورقي التقليدي بنسخ رقمية يمكن الوصول إليها بسهولة وسرعة.

وتابع رئيس الجهاز أن نظام الأرشيف الإلكترونى تم تصميمه وتنفيذه بإستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية من قواعد البيانات، وهو حزمة متكاملة من البرامج لإدارة وحفظ المستندات المتداولة داخل المؤسسات ويتكون النظام من ثلاث نظم فرعية(إدخال البيانات والمستندات،البحث والإسترجاع للمستندات،إدارة النظام)، نظرًا لكبر حجم المستندات بكافة أنواعها ( مستندات، مراسلات، فاكسات، عقود...) داخل أى مؤسسة، ظهرت الحاجة لاستخدام برامج للأرشفة الإلكترونية وذلك حفاظًا على مقتنيات أى مؤسسة من المستندات بكافة أشكالها من الضياع أو التلف،ولذلك تم تصميم أرشيف يصلح لجميع هذه الأغراض مستعينًا بأحدث التقنيات والوسائل المتعددة، وإتاحة هذه البيانات والمستندات بشكل بسيط، وذلك مع إعطاء إمكانية البحث بأكثر من مدخل وأكثر من لغة ( العربية والإنجليزية )،وذلك يعطى فرصة كبرى للوصول للبيانات المطلوبة بشكل بسيط ومحدد ومع إعطاء إمكانية إستعراض البيانات والمستندات.

أضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله أن الأرشيف يتواجد بأكثر من شكل منها ما يعمل على حاسب شخصى واحد وبشكل مستقل (أو على شبكة من الحاسبات الشخصية (Client - Server)، وذلك ليناسب كل أحجام المؤسسات وما يتوفر لها من مستندات وبيانات.

وأشار إلى مميزات وفوائد النظام، هى المحافظة على المستندات والوثائق من التلف والضياع، فبحفظ الصور والوثائق الورقية بعيدًا عن متناول اليد وإستخدام النسخ الإلكترونية فى الإستعراض للمحافظة على المستندات الورقية من التآكل نظرًا للعوامل الطبيعية والاحتكاك، وسهولة وسرعة البحث واسترجاع المستندات.

وأكد رئيس الجهاز، أنه أصبح الوصول إلى الوثائق والمستندات أكثر سهولة وراحة فبدلًا من استخدام الفهارس اليدوية والبحث فى الأرفف والصناديق، يمكن عن طريق نظام الأرشيف الإلكترونى البحث الحر بإستخدام أدوات البحث البسيط والبحث الدقيق، تقليل تكاليف ومساحات الحفظ والتأمين، النظام ثنائي اللغة ويتعامل بنسبة ( 100% ) مع اللغة العربية،إمكانية إستخدام الملف لأكثر من مستخدم فى آن واحد،الحفاظ على سرية المستندات، والمحافظة على المستندات من التزوير والعبث، وسهولة ومرونة النظام، التحكم فى المستندات أثناء العرض من حيث التكبير، والتصغير، والتدوير، والطباعة، ووضع الملاحظات (للأشخاص المصرح لهم فقط)، وبدون عبث فى أصل الصورة، يوفر الأرشيف الإلكترونى مرونة التوسع فى عدد المستخدمين للأرشيف، وكذلك يوفر التنوع في نوع المستندات التي يتم عرضها وتخزينها من مستند ورقى بكل أشكاله أو صور أو ملفات word أو excel، ويوفر الأرشيف الإلكترونى نظاما للتخزين مرنا وبسيطا، حيث يتم توزيع المستندات حسب المساحات التخزينية المتاحة داخل أى مؤسسة ويعطى أيضا المرونة فى التوسع، ويعتمد على أسلوب خاص لتشفير المستندات يمنع التعامل مع المستندات إلا من خلال النظام؛ مما يتيح أكبر قدر من سرية المستندات، لا يرتبط النظام بنوع محدد من الماسحات الضوئية، يوفر نظام لحماية المستندات وتأمينها، وذلك بتوفر مسار إحتياطى لحفظ المستندات كنسخة احتياطية.

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