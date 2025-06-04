وزير العمل يبحث مع نظيره السعودي تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

التقى وزير العمل، محمد جبران، على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

تم التباحث في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وجه “جبران” إلى نظيره السعودي، الشكر والتقدير، على التواصل المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية داخل "المملكة".

وزارة العمل، فيتو

أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات.

تنقل الأيدي العاملة وتفعيل التنسيق من خلال الربط الإلكتروني بين البلدين

وأشارا إلى أهمية تكثيف الجهود لتفعيل سبل التعاون في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وتنقل الأيدي العاملة، وتفعيل التنسيق من خلال الربط الإلكتروني بين البلدين.

وأشادا باتفاقية الفحص المهني الموقعة بين البلدين بهدف تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة، واعية بحقوقها وواجباتها، إلى سوق العمل السعودي.. كما أكدا على أن الربط الإلكتروني بين البلدين خطوة هامة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات العمل.

تطوير منظومة العمل

وأشاد الوزير جبران بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تطوير منظومة العمل من كافة جوانبها، مؤكدًا على جاهزية الوزارة لتوفير فرص العمل المطلوبة لسوق العمل السعودي وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية في ما يخص ملفات العمل المشتركة.

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