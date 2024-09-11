المتحدث العسكري: خبير أمريكي في علاج تشوهات وضيق الأوعية الدموية بالمركز الطبي العالمي

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية عن تواجد خبير أمريكى فى علاج تشوهات وضيق الأوعية الدموية والعيوب الخلقية للشرايين والأوردة بـ المركز الطبى العالمى في الفترة من 12 الى 15 سبتمبر الجارى.

كما تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور روبرت بفلوماخر رئيس قسم جراحات العمود الفقرى – مركز ايفل كرانكهوس– المستشفى التعليمى - بون – ألمانيا فى الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل.

وتستقبل العيادات التحضيرية الراغبين فى العرض على الخبير يوم الاثنين من كل أسبوع وحتى 28/10/2024.