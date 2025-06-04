ساخرون.. زاهى حواس: أبو الهول جانى فى المنام وحذرنى من حضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الدكتور زاهى حواس عالم المصريات الشهير عقد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عدم حضوره حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يوم 3 يوليو المقبل، لارتباطه بعدد من اللقاءات والندوات فى الولايات المتحدة وفقا لجدول مسبق.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف إن أحد الصحفيين توجه بسؤال لحواس قائلا: حكاية المحاضرات والندوات دى مش داخلة علينا.. فياريت تقولنا السبب الحقيقى..

فرد عليه حواس ساخرا: بصراحة أنا مش هحضر علشان المرحوم أبو الهول جانى فى المنام، وحذرنى من حضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.