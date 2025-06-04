مسابقة لشغل 11693 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات من العاملين بالحصة

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (١١٦٩٣) في وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائى – الإعدادي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 22 يونيو الجاري حتى يوم 5 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة من هنا.



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