لقطات من حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية (صور)

أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا مميزًا بالجامعة البريطانية في مصر، احتفالًا بتخرج دفعة 2024-2025، بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الجامعة، وقد شهد الحفل أجواءً مشتعلة مليئة بالسعادة والفرح، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات الجامعة.

حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

وخلال الحفل، قدم تامر حسني مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، منها "يا أنا يا مفيش" و"Come Back to Me" التي غناها بصيغتيها الأصلية والجديدة بالأسلوب الشعبي، كما أمتع الجمهور بأغنية فيلمه الأخير "ريستارت" بعنوان "المقص"، بالإضافة إلى أغنيتي "هرمون السعادة" و"عمري ابتدا" التي أشعلت حماس الحاضرين.

حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

وأعرب تامر حسني عن سعادته بمشاركته في هذا الحدث المميز، متمنيًا للطلاب الخريجين مستقبلًا مليئًا بالنجاح والتقدم، واختتم الحفل بتوجيه الشكر لإدارة الجامعة على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي الذي يعكس التزامها بدعم الأنشطة الثقافية والفنية والترفيه عن الطلاب.

حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

تامر حسني يمازح طلاب الجامعة البريطانية

كما مازح الفنان تامر حسني طلاب الجامعة البريطانية بروح مرحة، وأشاد بالجامعة قائلًا: "الجامعة دي حلوة"، مما أشعل حماس الطلاب الذين تفاعلوا معه بترديد العبارة مرات عديدة.

حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

ونظمت الجامعة البريطانية في مصر، هذا الحفل احتفالًا بنهاية العام الدراسي الحالي وتخرج دفعة جديدة من أبنائها، وبهدف توفير بيئة تجمع الطلاب الحاليين والخريجين للاحتفال وسط أجواء مليئة بالفرح والترابط الاجتماعي، وكذلك لبناء جسور تواصل بين أبنائها السابقين والحاليين.

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