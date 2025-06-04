الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لقطات من حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية (صور)

حفل تامر حسني بالجامعة
حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا مميزًا بالجامعة البريطانية في مصر، احتفالًا بتخرج دفعة 2024-2025، بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الجامعة، وقد شهد الحفل أجواءً مشتعلة مليئة بالسعادة والفرح، بحضور الآلاف  من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات الجامعة.

حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية
حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

وخلال الحفل، قدم تامر حسني مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، منها "يا أنا يا مفيش" و"Come Back to Me" التي غناها بصيغتيها الأصلية والجديدة بالأسلوب الشعبي، كما أمتع الجمهور بأغنية فيلمه الأخير "ريستارت" بعنوان "المقص"، بالإضافة إلى أغنيتي "هرمون السعادة" و"عمري ابتدا" التي أشعلت حماس الحاضرين.

حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية
حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

وأعرب تامر حسني عن سعادته بمشاركته في هذا الحدث المميز، متمنيًا للطلاب الخريجين مستقبلًا مليئًا بالنجاح والتقدم، واختتم الحفل بتوجيه الشكر لإدارة الجامعة على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي الذي يعكس التزامها بدعم الأنشطة الثقافية والفنية والترفيه عن الطلاب.

حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية
حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

تامر حسني يمازح طلاب الجامعة البريطانية

كما مازح الفنان تامر حسني طلاب الجامعة البريطانية بروح مرحة، وأشاد بالجامعة قائلًا: "الجامعة دي حلوة"، مما أشعل حماس الطلاب الذين تفاعلوا معه بترديد العبارة مرات عديدة.

حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية
حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية

ونظمت الجامعة البريطانية في مصر، هذا الحفل احتفالًا بنهاية العام الدراسي الحالي وتخرج دفعة جديدة من أبنائها، وبهدف توفير بيئة تجمع الطلاب الحاليين والخريجين للاحتفال وسط أجواء مليئة بالفرح والترابط الاجتماعي، وكذلك لبناء جسور تواصل بين أبنائها السابقين والحاليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالجامعة البريطانية تامر حسني Come Back to Me هرمون السعادة نهاية العام الدراسي

مواد متعلقة

الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي المصري

هذا هو ما حققه إيرادات فيلم تامر حسني الجديد أمس

الجامعة البريطانية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج زمالة زراعة الأسنان بالتعاون مع شيفيلد

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي بالزي الرسمي قبل كأس العالم للأندية

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

امتحانات الثانوية العامة 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح المعاني الروحية في اتخاذ مقام سيدنا إبراهيم مصلى (فيديو)

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية