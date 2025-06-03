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ثقافة وفنون

هذا هو ما حققه إيرادات فيلم تامر حسني الجديد أمس

فيلم ريستارت، فيتو
فيلم ريستارت، فيتو

يواصل فيلم تامر حسني الجديد ريستارت في تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي يوم 29 مايو الماضي.

إيرادات فيلم ريستارت 

وحقق فيلم تامر حسني الجديد ريستارت إيرادات مليون و811 ألف جنيه أمس الإثنين في دور العرض السينمائي.

أماكن عرض فيلم ريستارت

ويعرض الفيلم في 10 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، المركز الثقافي بطنطا بالغربية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقصر ثقافة أسيوط.

وتقدم الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للمشروع الفنان تامر عبد المنعم، وتعرض الأفلام يوميا بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها، ويستمر العرض يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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