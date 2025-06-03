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رياضة

ماركا: ميلان يحلم بالتعاقد مع مودريتش

لوكا مودريتش،فيتو
لوكا مودريتش،فيتو

أصبح التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، على طاولة أحد الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وافادت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميلان يحلم بالتعاقد مع العملاق الكرواتي لوكا مودريتش ولديه علاقة خاصة مع ميلان منذ الطفولة.

وافادت بأن   مودريتش كان معجبًا بميلان في طفولته وكان يعتبر زفونيمير بوبان قدوته، وقد التقط صورة ببدلة تدريب ميلان عندما كان طفلًا، وفي 2008 كان قريبًا من الانضمام لإنتر ميلان، لكن الصفقة لم تكتمل.

واختتمت أن ميلان يأمل أن تدفع مشاعر الطفولة مودريتش نحو قبول العرض، رغم أن الفريق لن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

 

فيما كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "ميلان يحلم بضم لوكا مودريتش كهدف في سوق الانتقالات هذا الصيف".

وأضاف: "يحلم المدير الرياضي الجديد إجلي تاري بجلب لوكا مودريتش إلى النادي، حيث يُعد أحد الأسماء التي تم طرحها في المحادثات الداخلية الأولية، وهم في انتظار معرفة إذا كان ذلك ممكنًا".

 

يذكر أن مودريتش (39 عاما) أكد رغبته في عدم الاعتزال، وأنه مستمر في الملاعب حتى خوض كأس العالم 2026 رفقة منتخب كرواتيا.

وأعلن مودريتش رحيله عن ريال مدريد عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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