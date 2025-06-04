انطلاق رحلات العيد للقبائل العربية والجعافرة والنوبة من الإسكندرية إلى أسوان (صور)

انطلق قبل قليل، أولى قطارات رحلة العيد للقبائل العربية والجعافرة والنوبة من محطة قطارات الإسكندرية إلى أسوان، في تقليد سنوي يحرص عليه أهل محافظة أسوان من قاطني الإسكندرية.

وانطلق القطار الممتلئ عن آخره بـ ١٢ عربة تقل القبائل العربية والجعافرة في رحلة عيد الأضحى وسط فرحة وسعادة الكبار والصغار للاحتفال بالعيد في مسقط رأس الآباء والأجداد، وجرى تعليق الزينات والبالونات داخل القطار.

و من المقرر أن ينطلق قطار آخر مساء اليوم لأهل النوبة من محطة مصر بالإسكندرية إلى مراكز وقرى النوبة، في رحلة العيد الأضحى وجرى حجز القطار بكامله للجمعيات النوبية.

وقال هيثم الجعفري، أحد مشرفي رحلة القبائل العربية والجعافرة: إن رحلة العيد إلى أسوان حيث الأهل والأجداد والآباء هي تقليد سنوي نحرص عليه نحن أبناء القبائل العربية والجعافرة في أسوان منذ ١٥ عامًا، فقضاء العيد في مسقط رأسنا هو قمه الفرحه لنا ولأبنائنا، كما أن هناك رحلات أخرى لأبناء النوبة في نفس اليوم لنفس الغرض.

وأوضح الجعفري، أننا نقوم بحجز القطار بأكلمه وهو عبارة عن ١٢ عربة كل عربة تتكفل جمعية بركابها أو مجموعة من الشباب والأصل هنا تقوم الجمعيات الأهلية بحجز القطار لضمان السيطرة علي مجريات الأمور ومعرفة كل شخص يركب القطار، وينطلق القطار ولا يتوقف إلا في محافظات قليلة ليركب اشقائنا معنا وذلك بالاتفاق مع السكك الحديدية وعندما يصل إلى أسوان يقف في كل مركز لينزل أهلنا كلا في قريته.

وأوضح أحمد جابر، مشرف شركة النظافة بمحطة مصر، أنه جرى تنظيف قطار القبائل العربية والجعافرة وتجهيزه قبل الرحله بشكل يليق بأهلنا من أبناء القبائل العربية والجعافرة.

وأضاف رامي جابر، أحد مسئولي محطة مصر، أن رحلات العيد للنوبة والجعافرة تحظ باهتمام كبير سوء في نظافة القطارات أو تجهيزها للسفر ونعمل على راحة المسافرين لقضاء العيد في بلادهم، لافتا ان خلال الأعياد يكون هناك ضغط شديد علي العاملين في محطة مصر ولكن نحن لا نتأخر عن خدمة أهالينا جميعا.

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