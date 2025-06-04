مدبولي: إطلاق مبادرة للتحول من سيارات البنزين إلى الكهربائية

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على ارتفاع اسعار السيارات الكهربائية في مصر والتي تبدأ من مليون جنيه.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "نناقش مع الشركة الشريكة للحكومة أسعار السيارات وهناك دراسة بشأن ذلك. السيارة الكهربائية توفر لصاحبها تكلفة البنزين أو السولار ولو صاحب تاكسي سيوفر جزءا كبيرا من الدخل الذي ينفقه على البنزين".

وأكد أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق مبادرة لتشجيع التحول من سيارات البنزين إلى السيارات الكهربائية، متابعًا: “نستهدف إنتاج أكثر من موديل من السيارات الكهربائية”.



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