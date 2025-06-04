مدبولي: لا صدمات اقتصادية جديدة ونتحمل 60% من تكلفة الإسكان الاجتماعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر لديها ثبات ضريبي الفترة الحالية والفترة مقبلة، مضيفا: "لن نشهد أي صدمات اقتصادية جديدة كما حدث في الماضي أو تغيرات ضريبية بل بالعكس الدولة تمنح حوافز للاستثمار ونحن ذاهبون لزيادة الحوافز للمستثمرين".

وبشأن ملف الإسكان، أكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “لن يستطيع أي قطاع خاص أو مطور عقاري أن يقدموا وحدة سكنية بنفس الطريقة التي تقدمها الدولة للشباب ومحدودي الدخل لا سيما بالنسبة للسعر، الدولة لما بتعمل المشروعات ليس بغرض الربح أو استرداد التكلفة ولكن وفقا لبعد اجتماعي وبرنامج الحماية الاجتماعية، والدولة تتحمل 60% من تكلفة الوحدة، اعتبرنا موضوع الإسكان أولوية قصوى، وتكلمنا مع عدد من المطورين العقاريين بالشراكة معهم ببعض الطرف ولن يستطيعوا أن يقدموا الوحدة بالسعر الذي تقدمه الدولة، هي سياسات المكسب والخسارة”.



وتابع مدبولي: "بالنسبة للإيجار التمليكي، طرحناه لرغبة المواطنين في تملك الوحدة، لأن بالنسبة الوحدة بالنسبة للمواطن أصل له قيمة تتضاعف على مدار السنوات، وبالتالي هو يفضل التملك حتى لو دفع قيمة إيجارية أقل وهذه طبيعة وثقافة موجودة ونحترمها وبالتالي نقدم الوحدات بالطريقة التي تتناسب مع المصريين".



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