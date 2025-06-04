الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، على التكهنات بوصول سعر الدولار إلى 60 جنيها بنهاية العام وفقا للعقود الاَجلة.

وقال وزير الاستثمار، حسن الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "العقود الآجلة تأخذ فترة زمنية طويلة، السياسة النقدية واضحة جدا وتستهدف التضخم وهذا ما يريده المستثمر وسعر الصرف مرنا، السياسة النقدية تعمل بشكل أفضل وهذا ما نهتم به". 

من جانبه أوضح رئيس الوزراء: "كان هناك تكهن لما الدولار تجاوز 51 جنيها إن السعر هيزيد وهيبقى فيه متوالية في الزيادة، وهذه بناءً على تكهنات وأحيانا مش مبنية على دراسات اقتصادية ولكن لأغراض أخرى، ولكن الواقع على الأرض أن الدولار انخفض، وأنا كرئيس الوزراء لن أتكلم عن سعر الدولار لأنه شأن لمحافظ البنك المركزي، ومن يومين أكد لي محافظ البنك المركزي أن مواردنا الدولارية للشهر الثاني من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة وأطمئن المواطنين بأن العجلة تدار بشكل جيد وندعو الله أن تستمر ولدينا الطموح والخطط أن مواردنا الدولارية تفوق استخداماتنا ويكون لدينا استقرار كامل بعيدًا عن أي ظروف أو توترات خارجية".

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