الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

بعد تسلمه تأشيرة أمريكا، موعد إعلان الأهلي عن صفقة بيكهام

أحمد بيكهام، فيتو
أحمد بيكهام، فيتو

تسلّم أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا، تأشيرة السفر إلى أمريكا، استعدادا للانضمام إلى النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بعد إجراءات التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائى.

 

وغادر أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا معسكر فريقه، من أجل الانضمام للنادي الأهلي في الوقت الحالي.

وكان أحمد بيكهام متواجدا في معسكر سيراميكا كليوباترا، من أجل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وتواجد بيكهام صباح اليوم في السفارة الأمريكية، لاستخراج تأشيرة السفر إلى أمريكا واللحاق ببعثة الفريق المسافرة اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، بعد انتهاء كافة الإجراءات وإتمام انتقاله للفريق الأحمر.

ويرغب الأهلي في إعلان ضم أحمد رمضان بيكهام، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الليلة.

 

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