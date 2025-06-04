حريق يلتهم شقة سكنية بالأقصر والحماية المدنية تتدخل (صور)

اندلع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مأهول بالسكان، بنجع النوافل في الكرنك وسط مدينة الأقصر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

حريق هائل في شقة سكنية

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق هائل في شقة سكنية بناحية النوافل بالكرنك دائرة قسم شرطة الأقصر البندر.

وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى محل الحريق، للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المنازل السكنية المجاورة.

وانتقل ضباط مباحث بندر الأقصر إلى محل البلاغ للكشف عن ملابسات اندلاع الحريق في الشقة ومعرفة أسباب اندلاعه، فيما أسفر الحريق عن التهام محتويات الشقة دون إصابات أو وفيات.



تم تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.