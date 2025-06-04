الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية بالأقصر والحماية المدنية تتدخل (صور)

محاولات السيطرة على
محاولات السيطرة على الحريق، فيتو

اندلع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مأهول بالسكان، بنجع النوافل في الكرنك وسط مدينة الأقصر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

حريق هائل في شقة سكنية 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق هائل في شقة سكنية بناحية النوافل بالكرنك دائرة قسم شرطة الأقصر البندر.

 وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى محل الحريق، للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المنازل السكنية المجاورة.

وانتقل ضباط مباحث بندر الأقصر إلى محل البلاغ للكشف عن ملابسات اندلاع الحريق في الشقة ومعرفة أسباب اندلاعه، فيما أسفر الحريق عن التهام محتويات الشقة دون إصابات أو وفيات.


تم تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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