تأييد حكم تغريم ممدوح عيد 5 ملايين جنيه لصالح شركة اتصالات بسبب إعلان محمد صلاح

أيدت محكمة مستأنف جنوب الجيزة تغريم ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مالك شركة نمبر ناين، بصفته مدير الشركة، وإلزامه بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغ وقدره 98 ألفا و600 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 5 ملايين جنيه.

إلزام المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بدفع 5 ملايين جنيه



وكانت الدائرة الأولى تجاري، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قد ألزمت مالك شركة نمبر ناين، والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بصفته مدير شركة نمبر ناين، بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغ وقدره 98 ألفا و600 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 5 ملايين جنيه، وأن يؤدي له فائدة قانونية وقدرها 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية والتي بدأت 7 أغسطس 2021، حتى تمام السداد، وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة.



وكانت إحدى شركات الاتصالات قدمت دعوى بمقاضاة مدير شركة، نمبر 9، والمدير التنفيذي الحالي لنادي بيراميدز بسداد مبلغ 98600 دولار، قيمة حملة إعلانية نفذها محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم لصالح الشركة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 يناير عام 2016.

وجاء في الدعوى: “نص العقد على تنفيذ حملة إعلانية بين طرفي إحدى شركات الاتصالات ومدير شركة نمبر ناين في تنفيذ حملة إعلانية للشركة بموجب التعاقد المبرم بين الكابتن وشركة إم إس كومرشيال كايمان ليمتد بصفتها الممثلة عالميا للاعب محمد صلاح وذلك بموجب العقد المؤرخ 22 يناير 2016 والذي تنازل عن حقوقه في صورته للمعاملات لشركة إم إس كومرشيال كايمان ليمتد المتعاقدة مع كابتن ممدوح عيد، وذلك في إنتاج وتنفيذ حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات لمنتجاتها وخدماتها طبقا للشروط والبنود المبينة مع اللاعب والذي يشارك في حملات الدعاية والإعلان الخاصة بشركة الاتصالات”.

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