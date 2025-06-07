قائمة بعناوين مراكز فحوصات المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحي

تنشر " فيتو" قائمة بعناوين مراكز إجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال أيام عيد الأضحي تسهيلا على الشباب المقبلين على الزواج.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، العمل بـ 58 مركزًا رئيسيًا بجميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني

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