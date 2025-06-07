السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قائمة بعناوين مراكز فحوصات المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحي

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج،فيتو

تنشر " فيتو" قائمة بعناوين مراكز إجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال أيام عيد الأضحي تسهيلا على الشباب المقبلين على الزواج.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، العمل بـ 58 مركزًا رئيسيًا بجميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

 

وأكدت  وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الساخن 15335 اجازة عيد الاضحي المبارك أيام عيد الأضحى المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى مبادرة فحص المقبلين علي الزواج فحوصات المقبلين علي الزواج عيد الأضحي المبارك وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى

أول رد من الصحة على تعطل قرارات العلاج بمستشفى هرمل للأورام

الصحة: غلق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان يديره عاطل بمنيا القمح

غضب بين شباب الأطباء بعد وفاة علي جلال نائب العظام بأسيوط: عمل لمدة شهر بدون راحة

وزير الصحة يصل الأراضي المقدسة ويتفقد حالة الحجاج المصريين بمستشفيات المدينة المنورة

الصحة توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع اللحوم النيئة قبل عيد الأضحى

الصحة: افتتاح وحدتي الشبكية والقرنية بمستشفى العاصمة الإدارية

مستشفى الهرم ينقذ شابا تعرض لجرح نافذ بالرقبة جراء اختراق "صاروخ" معدني

الأكثر قراءة

جريمة بشعة تهز قنا، ربة منزل تخدر زوجها وتصطحبه في"توك توك" وتذبحه أسفل كوبري

أسما شريف منير تعلن زواجها (صور)

أسعار الخضار اليوم، الليمون والخيار يتهاوى وانخفاض في 10 أصناف باستثناء الطماطم

أول رد من قائد "القوات الشعبية" برفح على تقارير تلقيه دعما عسكريا من إسرائيل

زلزال عنيف يهز تشيلي ويقطع الكهرباء عن الآلاف (فيديو)

زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

سعر السمك اليوم، البلطي يسجل 84 جنيها ثاني أيام العيد ومفاجأة عن المكرونة والسبيط

بعد إقرار القوانين، تفاصيل خريطة ومواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية