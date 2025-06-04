مصرع الضحية الرابعة في حادث كورنيش المقطم

توفيت "فاطمة محمد"، المصابة الرابعة في حادث كورنيش المقطم الجديد، متأثرة بجراحها داخل المستشفى، بعد أربعة أيام من تلقيها العلاج في غرفة العناية المركزة.

وكانت "فاطمة" شقيقة العروس الضحية الثالثة في الحادث، وابنة الضحية الثانية، حيث وقع الحادث إثر تصادم مروع بين سيارتين.

تفاصيل حادث كورنيش المقطم

وفقا للتحقيقات الأولية، فقد تعرضت عائلة "إسلام" وزوجته "زينب"، التي لم يمضِ على زواجهما سوى أشهر قليلة، لحادث مأساوي على كورنيش المقطم. حيث توفي الزوجان ووالدة الزوجة وشقيقتها نتيجة الحادث، في حين تم نقل اثنين آخرين في حالة حرجة إلى المستشفى.

التحقيقات تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تصادم مع سيارة ملاكي يقودها متهم اعتاد ممارسة القيادة بسرعة مفرطة وأداء حركات استعراضية خطرة على الكورنيش.

وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة المسببة للحادث لفحصها، كما تقرر حجز المتهم لفحصه في الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه للمخدرات.

المتهم وحيثيات الحادث

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقود سيارته في الاتجاه المعاكس لحركة السير، وعندما قرر فجأة تجاوز الرصيف قفز إلى الاتجاه المعاكس ليصطدم بسيارة الضحايا.

وتبين أن المتهم هو شقيق مذيعة شهيرة، التي سبق وأن حكم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية "سيدة المطار" الشهيرة.

شهادات شهود العيان

وأفاد شهود العيان بأن المتهم كان يقود سيارته بسرعة عالية وبطريقة متهورة، حيث قام بالاستعراض بحركات خطرة، ما أدى إلى الاصطدام بسيارة أخرى، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة، تم نقلهم إلى العناية المركزة.

بلاغ الشرطة وتفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على كورنيش المقطم، وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى بينما تم توقيف السائق المتهم وإحالته للتحقيق، وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية.

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