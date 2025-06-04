الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

خوان جارسيا يتصدر تريند إكس بعد اقترابه من برشلونة

جوان جارسيا،فيتو
جوان جارسيا،فيتو

اقترب حارس المرمى الإسباني خوان جارسيا من الانضمام إلى نادي برشلونة، بعد سلسلة من المشاورات والمناقشات الذي جمعه بوكيله خوانما لوبيز وأفراد أسرته في أحد مطاعم المدينة أفضى إلى إعلان جارسيا موافقته النهائية على العرض المقدم من النادي الكتالوني.

وتصدر جارسيا تريند موقع التواصل الاجتماعي اكس بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة.

وتفيد التقارير من صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة بصدد دفع الشرط الجزائي البالغ 25 مليون يورو من عقد اللاعب مع إسبانيول الانتقال إلى برشلونة سيشمل توقيع عقد يمتد لخمس سنوات يتضمن حوافز ومكافآت تعتمد على الأداء الفردي للفريق.


ويعتبر خوان جارسيا أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم وقد قرر الانتقال إلى كامب نو رغم العروض المغرية التي تلقاها من أندية كبيرة مثل مانشستر سيتي وآرسنال ونيوكاسل يونايتد اختيار برشلونة يعكس تطلعاته وطموحاته الكبيرة في مسيرته الرياضية.



فيما تسعى إدارة برشلونة حاليًا إلى استكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بالعقد وطلب ممثلو اللاعب ضمانات واضحة تتعلق بالتسجيل خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي من جهتها وافقت الإدارة على هذه المطالب.

 

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