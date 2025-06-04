عقوبة مشددة منتظرة، يويفا يزيد من متاعب برشلونة بدوري أبطال أوروبا

أصبح نادي برشلونة مهددا بعقوبة مشددة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتكرار انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وفقا لصحيفة ذا تايمز البريطانية.

برشلونة مهدد بعقوبات مالية

وأشارت الصحيفة إلى أن اليويفا، الذي سبق أن عاقب النادي الكتالوني لعدم تقديمه معلومات مالية صحيحة وغرمه 500 ألف يورو، وجد أن برشلونة قد عاود خرق قواعد اللعب المالي النظيف، ومن ثم قد يواجه عقوبة أشد.

وقد تتضمن العقوبة خسارة نقاط في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الحد من عدد اللاعبين الذين يمكنهم تسجيلهم في هذه المسابقات، وفي حالة برشلونة، ستكون البطولة دوري أبطال أوروبا، التي تأهل إليها بصفته بطل الدوري الإسباني.



ووفقا لليويفا، لا يمكن تصنيف بيع برشلونة لـ 10% من حقوق البث التلفزيوني في عام 2022 على مدار 25 عاما قادمة على أنه "إيرادات تشغيلية أخرى"، كما فعل بالنادي الكتالوني، في حين أنه كان ينبغي وصفها في حساباته على أنها أرباح من بيع أصول غير ملموسة، ومن ثم لا يُمكن إدراج ذلك في إطار اللعب المالي النظيف.

بعد بضعة أشهر، باع برشلونة 15% إضافية من حقوق البث التلفزيوني مقابل 400 مليون يورو، ولم يتمكن من إدراجها في حساباته كـ"إيرادات تشغيلية". أدى ذلك إلى فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة عليه.

وأحال النادي القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي وخسر استئنافه، واضطر لدفع 500 ألف يورو.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي وأستون فيلا سيعاقبان أيضا، ولكن بما أنهما لم يرتكبا هذه المخالفات بشكل متكرر، فإنهما سيواجهان غرامات مالية فقط.

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