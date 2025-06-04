الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عقوبة مشددة منتظرة، يويفا يزيد من متاعب برشلونة بدوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

أصبح نادي برشلونة مهددا بعقوبة مشددة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتكرار انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وفقا لصحيفة ذا تايمز البريطانية.

برشلونة مهدد بعقوبات مالية 

وأشارت الصحيفة إلى أن اليويفا، الذي سبق أن عاقب النادي الكتالوني لعدم تقديمه معلومات مالية صحيحة وغرمه 500 ألف يورو، وجد أن برشلونة قد عاود خرق قواعد اللعب المالي النظيف، ومن ثم قد يواجه عقوبة أشد.

وقد تتضمن العقوبة خسارة نقاط في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الحد من عدد اللاعبين الذين يمكنهم تسجيلهم في هذه المسابقات، وفي حالة برشلونة، ستكون البطولة دوري أبطال أوروبا، التي تأهل إليها بصفته بطل الدوري الإسباني.


ووفقا لليويفا، لا يمكن تصنيف بيع برشلونة لـ 10% من حقوق البث التلفزيوني في عام 2022 على مدار 25 عاما قادمة على أنه "إيرادات تشغيلية أخرى"، كما فعل بالنادي الكتالوني، في حين أنه كان ينبغي وصفها في حساباته على أنها أرباح من بيع أصول غير ملموسة، ومن ثم لا يُمكن إدراج ذلك في إطار اللعب المالي النظيف.

بعد بضعة أشهر، باع برشلونة 15% إضافية من حقوق البث التلفزيوني مقابل 400 مليون يورو، ولم يتمكن من إدراجها في حساباته كـ"إيرادات تشغيلية". أدى ذلك إلى فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة عليه.

وأحال النادي القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي وخسر استئنافه، واضطر لدفع 500 ألف يورو.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي وأستون فيلا سيعاقبان أيضا، ولكن بما أنهما لم يرتكبا هذه المخالفات بشكل متكرر، فإنهما سيواجهان غرامات مالية فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الاتحاد الاوروب دوري ابطال اوروبا لاتحاد الأوروبي لكرة القدم

مواد متعلقة

الهلال السعودي يستهدف ضم حارس مرمى برشلونة قبل كأس العالم للأندية

قرار رسمي من مجلس الفيفا بشأن لمس الكرة مرتين

برشلونة ينافس النصر السعودي على ضم نجم ليفربول

الأكثر قراءة

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

غضب بين شباب الأطباء بعد وفاة علي جلال نائب العظام بأسيوط: عمل لمدة شهر بدون راحة

عبد الحليم علام يصدر قرارًا بشأن واقعة مقتل محامي كفر الشيخ

علاء مبارك يثير الجدل بموعظة عن يوم القيامة، والنشطاء: تذكر ذلك عندما تكون مسئولًا

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على تيليجرام

قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رحلة القلوب إلى منى، فضائل ومناسك الحجاج في يوم التروية

الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية