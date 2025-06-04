البترول تعقد ورشة عمل لتفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أصول الدولة

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية، ورشة عمل موسعة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة ممثلي الشركات القابضة الخمس: (EGPC، EGAS، Ganope، ECHEM، EMRA)، إلى جانب فرق العمل المختصة.

وجاء تنظيم الورشة تحت إشراف كل من:

• المهندس معتز عاطف – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

والجيولوجي سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستكشاف والمشرف على العقود والاتفاقيات.

و المهندس خالد صلاح الدين – مساعد رئيس شركة والمشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.



حصر الأصول المؤجرة وغير المستغلة

واستهدفت الورشة استعراض آليات العمل داخل المنظومة عبر ثماني شاشات رقمية تفاعلية، ومراجعة البيانات المدخلة حتى الآن، خاصةً ما يتعلق بالأصول المؤجرة، وغير المستغلة، والأصول الجاري التعامل عليها، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في التخطيط الاستراتيجي والاستخدام الرشيد لتلك الأصول.

وأكد المشاركون على أهمية التأمين الرقمي للمنظومة، حيث يتم الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة مرور خاصة بكل مستخدم، مما يُحمّل كل مستخدم المسئولية الكاملة عن دقة وصحة البيانات المدخلة، ويحظر تمامًا مشاركة بيانات الدخول مع أي طرف آخر.

كما ناقشت الورشة التحديات المحتملة التي قد تواجه تفعيل المنظومة، وسبل معالجتها لضمان تحقيق أهداف المشروع، وعلى رأسها تعظيم موارد الدولة، والحفاظ على الأصول العامة، وضمان الاستخدام الأمثل لها، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي مداخلته خلال الورشة، أكد المهندس أحمد عبد الحليم القصبي – المدير التنفيذي للمنظومة بوزارة الاتصالات – أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لمواكبة التطورات العالمية. مشيرًا إلى أن مبادرة وزارة البترول لاستخدام المنظومة تمثل خطوة مهمة في مسار بناء حكومة رقمية متكاملة، وستمكّن الدولة من حصر شامل ودقيق للأراضي والمباني غير المستغلة، بما يدعم تخطيطًا تنمويًّا أفضل واستثمارًا فاعلًا للأصول.

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