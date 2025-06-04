الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

اختيار "قفلة.. بلاك أوت" للمنافسة بمهرجان بالم سبرينغر للأفلام القصيرة

ابطال الفيلم، فيتو
ابطال الفيلم، فيتو

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن اختيار الفيلم المصري "قفلة.. بلاك أوت" رسميا للمنافسة فى مهرجان بالم سبرينغز الدولي للأفلام القصيرة،  المؤهل لجوائز الأوسكار والبافتا وغويا. 

فيلم قفلة.. بلاك أوت

 سيكون هذا بمثابة العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة وسيقام في الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجاري.

الفيلم بطولة الفنانة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، يارا جبران، سهام يونس، شيماء فاروق، شيماء مجدي.

 

كما  يضم الفيلم عدد كبير من الصناع وهم؛ هند متولي، إبراهيم النجاري، تصميم الصوت والمكساج عبد الرحمن محمود، سارة عبد الله، باهو بخش، صفي الدين محمود، محمد حفظي، علي العربي أحمد عامر، شريف فتحي، ريم العدل، مصطفى الكاشف، مصطفى شعبان، عبد الحميد محمد، جوهري الشريف، عاشور منصور. 

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محمد حفظي مصطفى شعبان يارا جبران صدقى صخر فيلم قفلة بلاك أوت نقابة المهن السينمائية

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