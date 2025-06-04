الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير خارجية جمهورية بنين

إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أولوشيجون أدجادي باكاري وزير خارجية جمهورية بنين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ضوء الظروف والتحديات الراهنة، كذلك أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات الدفاعية والأمنية.

الأمن والاستقرار للشعوب الأفريقية

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط بين مصر وبنين وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك لا سيما فى المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير خارجية بنين بدور مصر الفاعل فى المنطقة وجهود القيادة السياسية المصرية لدعم دول القارة فى مختلف القضايا والأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب الأفريقية.

وحضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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