الأربعاء 04 يونيو 2025
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سياسة

رئيس الشيوخ مهنئا السيسي بعيد الأضحى: نستلهم منه قيم التضحية والفداء من أجل مصر

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

و جاء نص البرقية كالتالي:

"إنه لمن دواعي سعادتي أن أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهانى القلبية بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصرى العظيم وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنؤكد لكم على استلهامنا منها قيم التضحية والفداء من أجل وطننا الغالى تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لمّا فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظكم قائدًا مغوارًا لأمتينا العربية والإسلامية".
 

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