الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة رسمية لدولة رواندا‎

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة روندا، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وإلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول مبارك موجانجا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندى، تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

الأمن والإستقرار على مستوى القارة الأفريقية

 

وترأسا رئيسا أركان البلدين الجلسة الختامية للإجتماع الثالث للجنة التعاون العسكرى المصرية الرواندية، وأشادا بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة من الجانبين وما توصلت إليه من نتائج فى مختلف المجالات العسكرية بما يسهم فى نقل وتبادل الخبرات ويدعم جهود الأمن والإستقرار على مستوى القارة الأفريقية، وقاما رئيسا أركان البلدين بالتوقيع على محضر الجلسة الختامية للجنة، مؤكدين على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعلى هامش الزيارة قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة النصب التذكارى لضحايا الإبادة الجماعية بدولة روندا ووضع أكليل من الزهور تخليدًا لذكراهم فى تقليد راسخ يعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر ورواندا.

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