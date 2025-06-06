صفقات قوية منتظرة في الدوري السعودي بالموسم المقبل

يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة العربية والعالم انطلاق موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي، والذي يُتوقع أن يشهد منافسة شرسة بين الأندية الكبرى، مدعومة بصفقات عالمية من الطراز الرفيع.

وبعد موسم 2024-2025 الذي شهد تتويج الاتحاد باللقب، تسعى الأندية السعودية لتعزيز صفوفها بنجوم عالميين لدعم طموحاتها المحلية والقارية، خاصة مع اقتراب مشاركة أندية مثل الهلال في كأس العالم للأندية.

وفيما يلي أبرز الصفقات المنتظرة استنادًا إلى التقارير والتسريبات المتداولة كالتالي:

أبرز الصفقات المتوقعة للدوري السعودي

ثيو هيرنانديز (ميلان): وردت تقارير عن فتح الهلال خط مفاوضات مع وكيل أعمال الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، بهدف تدعيم الخط الدفاعي. الهلال يسعى لإضافة لاعبين بجودة عالية للمنافسة على الألقاب القارية.

سيموني إنزاجي وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) حري تداولت أنباء عن اقتراب الهلال من التعاقد مع المدرب سيموني إنزاجي والنجم برونو فرنانديز، لتعزيز خط الوسط الهجومي بقيادة لاعب بإمكانيات فنية عالية.

فيكتور أوسيمين (نابولي): الهلال يُعدّ من الأندية المهتمة بالمهاجم النيجيري، والذي يُعتبر هدفًا رئيسيًا لتعزيز الهجوم بعد أداء مميز في الدوري الإيطالي.

رودريجو (ريال مدريد): تقدم الهلال بعرض طويل الأمد لضم المهاجم البرازيلي رودريجو، مع راتب يجعله من بين الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري السعودي، في إطار خطة لجذب نجوم في أوج عطائهم.

محمد قدوس (وست هام): النجم الغاني يُعتبر هدفًا للأهلي، نظرًا لتألقه في الدوري الإنجليزي وقدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة.

خطة الاتحاد

بعد تتويجه بلقب دوري روشن 2024-2025 بقيادة المدرب لوران بلان، بدأ الاتحاد تحركاته لتعزيز الفريق.

وتشير التقارير إلى أن بلان يخطط لضم لاعبين مميزين في خط الدفاع والهجوم للحفاظ على اللقب، لكن لم تُكشف أسماء محددة بعد.

التركيز على اللاعبين المحليين الشباب، مثل التفاوض مع لاعبين واعدين من مواليد 2007-2008، مثل محمد برناوي ومحمد هزازي.

نادي النصر

ويعاني النصر من فوضى إدارية وفنية، مما قد يؤثر على خططه في سوق الانتقالات حيث ورد اسم داروين نونيز (ليفربول) المهاجم الأوروجواياني ضمن الأهداف المحتملة لتدعيم خط الهجوم وجابرييل (أرسنال): المدافع البرازيلي يُعد هدفًا للنصر لتقوية الخط الدفاعي.



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