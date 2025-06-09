شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية 2025

يبحث عدد كبير من المعلمين الراغبين في التقديم في المراقبة عن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، عبر محركات البحث المختلفة عن شروط تقديم الاعتذارات عن المشاركة في الامتحانات.

حالات اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في امتحانات الثانوية العامة ومنها الحالات المرضية مع تسليم تقرير طبي حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعفي من أعمال الامتحانات، أو ممنوع من السفر، والعمل جزء من الوقت، وإجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)، العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وشددت الوزارة على قبول من لديها طفل رضيع حتى سنتين ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد)، أو طفل مصاب بمرض مزمن ووفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام، وسفر الزوج أو يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة حيث يتم اعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

الثانوية العامة 2025

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 10 يونيو حتى 12 يونيو، في تلقي طلبات اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025.

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