مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تدعم صغار المزارعين بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

أطلقت كل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مؤسسة عصام ومي علام، ومؤسسة لويس دريفوس، مشروعًا رياديًا تحت عنوان: «حلول زراعية مبتكرة وذكية مناخيًا لدعم صغار المزارعين»، في محافظتي سوهاج والمنيا.

صغار المزارعين في الريف المصري

وعبر مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الأطراف الأربعة، تمت هيكلة التعاون المشترك بينهم لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها صغار المزارعين في الريف المصري، خاصةً فيما يتعلق بالهشاشة المناخية، وصعوبة الوصول إلى سبل الائتمان والأسواق، ويقترح المشروع حلًا شاملًا يتضمن حزمة من الخدمات الزراعية المتكاملة، تتركّز حول منتجات ائتمانية مصممة خصيصًا لتحفيز المزارعين على اعتماد مدخلات وممارسات زراعية ذكية مناخيًا، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تغير المناخ، وتحسين جودة المحاصيل، وزيادة الإنتاجية.

ساويرس: لدينا التزام مستمر بالتنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المصرية

وقال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية "إن هذه الشراكة تمثل لحظة فارقة في التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المصرية. وعبر توحيد الجهود مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة عصام ومي علام، ومؤسسة لويس دريفوس، أصبح بإمكاننا توسيع نطاق تأثيرنا وتقديم حلول زراعية مبتكرة وذكية مناخيًا مباشرةً إلى صغار المزارعين في محافظتي سوهاج والمنيا.”

زيادة الدخل والاستقرار الاقتصادي

ومن جانبه قالت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: “تجسد هذه المبادرة إيماننا العميق بقوة العمل الجماعي لإحداث تغيير مستدام عبر توفير مسارات ملموسة نحو زيادة الدخل والاستقرار الاقتصادي لأولئك الأكثر احتياجًا.”

وأكدت ماري-هيلين لوازون، نائبة المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ان الوكالة ستقدم دعمًا فنيًا عبر قسم تقييم الأثر التابع لها، ونحن فخورون بالتعاون مع اثنتين من كبريات المؤسسات المصرية، بالإضافة إلى مؤسسة لويس دريفوس التي تتمتع بخبرة طويلة في مشروعات تهدف إلى دعم أفضل الممارسات الزراعية ومفاهيم الزراعة متناهية الصغر (micro-farming) المستدامة.”

وقال روبير سيربوليه، المدير العام لمؤسسة لويس دريفوس: “سنعمل معًا من أجل هدف مشترك يتمثل في دعم المجتمعات الزراعية. هذا الجهد الجماعي والتعاون المشترك ضروريان لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود، ولضمان نظام غذائي أكثر استدامة.”

وأوضح حسن علام، المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام: “تؤكد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم الحلول القائمة على الأدلة العلمية والممارسات الملموسة، وهو النهج الذي آمن به والدي وشقيقتي الراحليّن، والذي نحرص اليوم على مواصلة العمل به. فخورون بالتعاون مع شركائنا المتميزين في تقديم حلول زراعية ذكية مناخيًا، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات صغار المزارعين في مصر.”

وقال عمرو علام، المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام: “يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإنتاجية، وزيادة الدخل، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية في محافظتي سوهاج والمنيا—لنؤكد بذلك رؤيتنا بدعم المجتمعات وتمكينها من كسر دائرة الفقر.”

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

وتُعد مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية واحدة من أوائل المؤسسات المانحة في مصر. أُسست عام 2001 بمبادرة من عائلة ساويرس، وتسعى المؤسسة من خلال عملها الخيري إلى دعم الحلول المبتكرة التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.

وعلى مدار 24 عامًا، تصدت المؤسسة لأكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه الفئات المهمّشة من المصريين، مثل الفقر، والبطالة، والتهميش الاجتماعي، وضعف فرص الوصول إلى التعليم الجيد. وقد موّلت المؤسسة تنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ساهمت برامج المؤسسة في تحسين حياة نحو مليون مصري عبر توفير آلاف فرص العمل، وتحسين جودة التعليم، وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية. تشمل البرامج الممولة 24 محافظة مصرية، مع تركيز خاص على القرى الأكثر عزلة واحتياجًا.

ومع تصاعد التحديات على الصعيدين المحلي والعالمي، وضعت المؤسسة استراتيجيتها الجديدة بالتركيز على أكثر السبل فعالية وكفاءة في دعم الأسر المصرية المهمشة، وكل من يسعى إلى إحداث تغيير اجتماعي إيجابي في البلاد. واستنادًا إلى فلسفة “العمل الخيري الفعّال” والممارسات القائمة على الأدلة والممارسة، أطلقت المؤسسة استراتيجيتها للفترة من 2023 إلى 2028 بهدف تعظيم أثرها في تقليص الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين الفاعلين الحقيقيين للتغيير في مصر.

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