إيرادات أول أسبوع، "ريستارت" يتخطى حاجز الـ 14 مليون جنيه

استطاع فيلم “ريستارت” بطولة النجم تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، تحقيق إيرادات كبيرة بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري خلال أسبوع عرض منذ طرحه بالسينمات.

إيرادات فيلم ريستارت في أسبوع

وحقق الفيلم ايرادات بلغت 14 مليونا و479 ألف جنيه في شباك التذاكر منذ طرحه قبل أسبوع.

فيلم ريستارت

"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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