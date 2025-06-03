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مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلاته من براغ

مطار العلمين، فيتو
مطار العلمين، فيتو

استقبل مطار العلمين الدولي أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة التشيكية براغ، في خطوة جديدة تعكس استمرار نجاحه في جذب شركات الطيران الأجنبية.

 

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلاته من براغ

وقد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وسط أجواء من الحفاوة والود من قبل العاملين بالمطار، حيث بلغ عدد الركاب على متن الرحلة 146 راكبًا، ومن المقرر أن تستمر الرحلات بين العلمين وبراغ بمعدل رحلتين أسبوعيًا، وفق جدول تشغيل منتظم.

ويأتي هذا الحدث ليعزز مكانة مطار العلمين الدولي كأحد المعالم البارزة للمطارات المصرية الحديثة، في مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التي تجسد رؤية الدولة في التنمية المستدامة والجذب السياحي.

ويمتاز مطار العلمين الدولي بموقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لمصر، مما يجعله بوابة جوية مثالية لاستقبال السياح القادمين إلى منطقة البحر المتوسط. كما يتميز ببنية تحتية حديثة وفق أعلى المعايير الدولية، ومرافق متطورة تشمل صالات سفر ووصول مجهزة بأحدث التقنيات، ونظم أمنية متقدمة، وخدمات لوجستية تدعم التشغيل الفعّال للرحلات.

ويعد المطار أحد العناصر الداعمة لخطط التنمية السياحية والاستثمارية بالمنطقة، خاصة مع قربه من المشروعات السياحية الكبرى، والمنتجعات الفاخرة، والمواقع التاريخية، ما يعزز فرص استقطاب مزيد من الرحلات الدولية، ويؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السفر والسياحة على مدار العام.

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